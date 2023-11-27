Видео ⟩ Агрессивный пассажир сел в такси и "попробовал" перцовый баллончик

Водитель высадил пассажира, потому что тот разглагольствовал внутри машины, но в итоге единственным способом успокоить пьяного мужчину стал вызов полиции.

Мужчина сидел в такси и пинал сиденья ногами. Водитель остановился, чтобы высадить пассажира из машины. Однако пьяный не смирился с этим, вышел из машины, подошел к водителю но, по словам очевидца, получил струю из перцового баллончика.

"Во время разговора с пьяным мужчиной было видно, что у него слезятся глаза и он не может ответить на вопросы сотрудника правоохранительных органов", - сказала представитель полиции Рижского самоуправления.

Таксист не имел претензий к пассажиру и уехал. Врачи скорой медицинской помощи приехали, чтобы осмотреть глаза пьяного мужчины, но он отказался от осмотра.

Правоохранители попытались позвонить жене, чтобы убедиться, что он благополучно доберется до дома.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение общественного порядка, а ответственность за возможное хранение наркотических веществ будет устанавливать Госполиция.

Видео: Сюжет программы Degpunktā