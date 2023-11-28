Истребители НАТО перехватили два самолета РФ: они нарушили воздушное пространство Балтии

20 ноября истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы вывести из воздушного пространства российский военный самолет Ил-20, направлявшийся с территории РФ в Калининград.

25 ноября был идентифицирован еще один самолет Ил-20, направлявшийся в Калининград из РФ.

Эти самолеты летели без плана полета и с выключенными радарами.