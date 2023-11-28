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Истребители НАТО перехватили два самолета РФ: они нарушили воздушное пространство Балтии

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Истребители. Иллюстративное фото
Истребители. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Истребители союзников по НАТО, патрулировавшие на прошлой неделе территорию стран Балтии, дважды взлетали с целью идентифицировать и перехватить два нарушивших воздушное пространство российских самолета, сообщает литовское издание 15min.lt, со ссылкой на информацию Министерства обороны Литвы.

20 ноября истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы вывести из воздушного пространства российский военный самолет Ил-20, направлявшийся с территории РФ в Калининград.

25 ноября был идентифицирован еще один самолет Ил-20, направлявшийся в Калининград из РФ.

Эти самолеты летели без плана полета и с выключенными радарами.

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