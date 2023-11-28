На свадьбе в Таиланде жених застрелил невесту и еще трех человек

29-летний Чатуронг Суксук внезапно покинул свадьбу и вернулся с огнестрельным оружием, убив свою 44-летнюю жену Канчану Пачунтуек, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру.

Шальные пули попали в двух других гостей, которые были доставлены в больницу. Один из них скончался в медицинском учреждении. Полиция Таиланда заявила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, однако мотив убийства неясен. Утверждается, что мужчина приобрел оружие и боеприпасы законно.

Сообщается, что утром свадьбу отметили буддистским обрядом, а остаток дня провели в праздничной атмосфере, хотя жених, по словам участников торжества, видимо, находился не в настроении. Тайские СМИ сообщают, что мужчина на вечеринке поссорился с женой и чувствовал себя некомфортно из-за большой разницы в возрасте между ними. До свадьбы они прожили вместе три года.

По данным полиции, Чатуронг был экс-солдатом, который потерял ногу после инцидента с поездом. В прошлом году он выиграл серебряную медаль по плаванию на Паралимпийских играх в Индонезии.