Фото ⟩ У Национальной библиотеки под аркой здания застрял грузовик

В понедельник, 27 ноября, под аркой здания на улице Валгума в Риге застрял грузовик, что серьезно осложнило повседневную жизнь других участников дорожного движения.
Как сообщает TVNET, в указанном месте перед аркой здания стоит дорожный знак, указывающий на ограничение высоты транспорта в 3,5 метра.
Тем временем очевидица происшествия указала, что рабочие были вынуждены убрать все строительные леса с фасада здания, чтобы грузовик смог выехать.
За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.
В понедельник в Латвии было зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий.
За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол об административном правонарушении, в том числе 117 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Valguma ielā ups. pic.twitter.com/6BrbFF2T3N— Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) November 27, 2023
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