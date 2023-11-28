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Фото ⟩ У Национальной библиотеки под аркой здания застрял грузовик

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В Риге у Национальной библиотеки под аркой здания застрял грузовик
В Риге у Национальной библиотеки под аркой здания застрял грузовик Фото: "X"/@breakingLV/Arturs Abels

В понедельник, 27 ноября, под аркой здания на улице Валгума в Риге застрял грузовик, что серьезно осложнило повседневную жизнь других участников дорожного движения.

Как сообщает TVNET, в указанном месте перед аркой здания стоит дорожный знак, указывающий на ограничение высоты транспорта в 3,5 метра.

Тем временем очевидица происшествия указала, что рабочие были вынуждены убрать все строительные леса с фасада здания, чтобы грузовик смог выехать.

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

В понедельник в Латвии было зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол об административном правонарушении, в том числе 117 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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