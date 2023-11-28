В декабре в Театре им. Чехова ожидаются четыре премьеры

В преддверии праздников и для праздничного настроения Театр им. Чехова подготовил для своих зрителей новую музыкальную постановку на Большой сцене - концерт "Новогодняя акция!", который по концепции будет похож на полюбившийся публике "Рейс 2019-2020" (в этом сезоне переименован в "Рейс 2023-2024"). "Новогодняя акция!" обещает зрителям яркие музыкальные приключения в атмосфере чудес, которые происходят в самом обычном торговом центре в канун Нового года. Первый концерт "Новогодняя акция!" состоится 15 декабря, и в тот день это будет не единственная премьера: самых маленьких зрителей ожидает рождественский подарок - постановка "Как поймать Санта-Клауса?" на Камерной сцене. Спектакль поведает историю одного очень-очень тайного общества, созданного с целью поймать самого Санта-Клауса и заполучить все-все подарки. Автор текста, режиссер спектакля, сценограф и исполнитель - актер Театра им. Чехова Михаил Ширяев. Постановка предназначена для зрителей от четырех лет. После спектакля запланирован мастер-класс по изготовлению… чего-то, что пока держится в секрете.