В декабре в Театре им. Чехова ожидаются четыре премьеры

Конец года в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будет особенно "урожайным": зрителям предложат четыре новые постановки, причем две из них - на Большой сцене.
1 декабря состоится премьера спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы" режиссера Индры Роги.
Дана Бйорк исполнит главную роль - миллиардерши Клары Цаханасьян, а ее ключевым партнером по сцене станет Родион Кузьмин, который сыграет Альфреда Илла. К ним присоединятся другие актеры Театра им. Чехова, а также несколько приглашенных исполнителей, например, артист цирка - аргентинец Мариано Кронопио.
В спектакле предлагается еще одна трактовка заявленной Театром им. Чехова темы сезона - темы власти: это история о неизбежности воздаяния, о силе, которую дает обществу анонимность, и о причудливых формах любви.
Режиссер Индра Рога пригласила в свою творческую команду сценографа Мартиньша Вилкарсиса, художника по костюмам Анну Хейнрихсоне, хореографа Ингу Раудингу, художника по свету Оскара Паулиньша и композитора Карлиса Лациса. Постановка "Визит старой дамы" ориентирована на зрителей старше 16 лет, спектакль будет идти на русском языке с титрами на латышском и английском языках.
В продолжение тематической линии сезона Театр им. Чехова 6 декабря приглашает зрителей на вторую премьеру месяца - "Молоко матери" по роману Норы Икстены. Это будет моноспектакль Анастасии Лёвиной, а музыкальное оформление создаст Эвилена Протекторе.
В преддверии праздников и для праздничного настроения Театр им. Чехова подготовил для своих зрителей новую музыкальную постановку на Большой сцене - концерт "Новогодняя акция!", который по концепции будет похож на полюбившийся публике "Рейс 2019-2020" (в этом сезоне переименован в "Рейс 2023-2024"). "Новогодняя акция!" обещает зрителям яркие музыкальные приключения в атмосфере чудес, которые происходят в самом обычном торговом центре в канун Нового года. Первый концерт "Новогодняя акция!" состоится 15 декабря, и в тот день это будет не единственная премьера: самых маленьких зрителей ожидает рождественский подарок - постановка "Как поймать Санта-Клауса?" на Камерной сцене. Спектакль поведает историю одного очень-очень тайного общества, созданного с целью поймать самого Санта-Клауса и заполучить все-все подарки. Автор текста, режиссер спектакля, сценограф и исполнитель - актер Театра им. Чехова Михаил Ширяев. Постановка предназначена для зрителей от четырех лет. После спектакля запланирован мастер-класс по изготовлению… чего-то, что пока держится в секрете.
Театр им. Чехова напоминает, что надежнее покупать билеты заранее, поскольку спрос перед праздниками и в праздники весьма велик.
Билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
- Ближайшие показы спектакля "Визит старой дамы":
01.12, 02.12, 03.12, 07.12, 08.12, 12.01, 13.01, 16.02.
- Ближайшие показы спектакля "Молоко матери":
06.12, 10.12, 14.01, 26.01, 07.02.
- Ближайшие концерты "Новогодняя акция!":
15.12, 16.12, 17.12, 19.12, 20.12, 21.12, 22.12, 29.12, 30.12, 06.01, 07.01, 09.01.
- Ближайшие показы спектакля "Как поймать Санта-Клауса?":
15.12, 16.12, 17.12, 19.12, 20.12, 21.12, 22.12, 23.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 7.01., 09.01.
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