Верховный суд оставил в силе постановление Пуце об отстранении Ушакова от должности мэра Риги

Департамент административных дел Сената ВС оставил в силе решение Административного окружного суда, который признал обоснованным распоряжение министра от 4 апреля 2019 года об отстранении мэра Риги от должности.

По словам пресс-секретаря, центральным вопросом в деле было право министра охраны среды и регионального развития отстранять председателя думы от исполнения обязанностей, если мэр не выполняет свои предусмотренные законом обязанности.

Ушаков не согласился с выводами министра о нарушениях, а также с тем, что именно председатель думы несет ответственность за выявленные нарушения.

Сенат отмечает, что ни одна ветвь государственной власти не может быть абсолютно независимой, самоуправления также не являются абсолютно независимыми, и тот факт, что министр имеет право контролировать соблюдение и исполнение закона председателем думы, укрепляет, а не ослабляет верховенство закона. Кроме того, процедура не является произвольной, а установлена законом и требует, помимо прочего, объяснений председателя думы по спорным вопросам, а значит, направлена на объективное уточнение информации.