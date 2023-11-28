Проживающий в США паркурист из Латвии Павел Петкун приехал на родину

Похоже, Павел приехал в Латвию без жены и дочери. Как известно, Петкун женат на Райли Рид, одной из самых популярных порнозвезд в мире, и у пары есть дочь Эмма.

Павел опубликовал несколько видеороликов из Латвии, на которых видно, как он выполняет различные трюки на детской площадке и в спортзале Даугавпилса. Петкун также показал подписчикам, как он проводит время с мамой, посещая бассейн и наслаждаясь приготовленным мамой борщом.

Как сообщалось, недавно супруга латвийского паркуриста Павла Петкуна, порнозвезда Райли Рид, побывала в гостях у подкаста Just Trish. В беседе с ведущей подкаста они поговорили о Латвии, языке и дочери.

Напомним, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.