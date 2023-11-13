"Слушай меня сейчас". Жена латвийского паркуриста о Латвии, языке и дочери

Ведущая подкаста не знала, где находится Латвия. Тогда Рид рассказала, с какими странами та граничит.

Когда речь зашла о муже актрисы Павле Петкуне, а также о языке, на котором в Латвии говорят, Рид отметила, что на латышском, но русский здесь тоже знают - из-за того, что долгие годы страна была частью Советского Союза. Ведущая была удивлена обширными знаниями Рид, на что та ответила:

"Моя дочка - латышка, мне нужно учиться".

Во время подкаста Райли Рид также сказала, что знает некоторые слова на русском, продемонстрировав это: "Да", "Меня зовут Эшли", "Слушай меня сейчас", "Я не знаю", "Я не понимаю", "Смотри" и "Садись".

Девушка также сообщила, что следующим летом планирует впервые посетить Латвию.

Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.