Вечером во вторник условия движения осложнены почти по всей Латвии

Движение осложнено в Латгале, в большей части Видземе, на севере и западе Курземе, в округе Риги и на шоссе Via Baltica до границы с Литвой.

В свою очередь удовлетворительные условия движения - на юго-западе Видземе, на западе Земгале, на юго-западе Курземе, в центральной и южной части страны, а также на участке Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Ницгале и на шоссе Тинужи - Кокнесе.