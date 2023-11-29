В Украине арестован лидер хакерской группы

В прошлый вторник сотрудники правоохранительных органов обыскали 30 объектов недвижимости в западной и центральной Украине, включая Киев, Винницу, Ровно и другие города, сообщил Европол.

Правоохранительные и судебные органы семи стран объединили усилия с Европолом и судебной организацией Европейского Союза Евроюст, чтобы арестовать ключевых лиц, ответственных за хакерские атаки с целью вымогательства, говорится в заявлении.

"Эта операция проводится в критический момент, когда страна сталкивается с проблемами, вызванными военной агрессией России", - добавил Европол.

Полиция задержала 32-летнего мужчину, который, вероятно, является лидером хакерской банды, а также четверых его сообщников.

Для оказания помощи местной полиции в Киев были отправлены более 20 следователей из Франции, Германии, Норвегии и США. А Европол создал виртуальный командный пункт в Нидерландах для анализа в режиме реального времени данных, изъятых во время обысков в Украине.

В 2021 году в Украине и Швейцарии были задержаны 12 человек, которых подозревали в членстве в хакерской банде, занимающейся вымогательством.

Хакеры, использующие программы-вымогатели, обычно получают доступ к уязвимым компьютерным системам и шифруют или крадут данные, а затем требуют выкуп в обмен на расшифровку данных или неразглашение их.

При этом хакеры направили свои атаки на организации в 71 стране, заразив около 250 серверов, в результате чего убытки превысили несколько сотен миллионов евро. "Эти хакеры известны тем, что нацелены на крупные корпорации и фактически блокируют их", - заявил Европол.