В начале прошлой недели я с большим интересом следил за событиями в мире латвийских ресторанов, когда "Мишлен" объявил лучшие местные рестораны и раздал звезды. Это, несомненно, большое событие, так как попадание в путеводитель Michelin Guide важно не только для ресторанов, но и для всей страны в целом.

Да, это не бесплатное мероприятие, Латвийское агентство инвестиций и развития заплатило за это 1,27 миллиона евро и еще 150 тысяч за анализ гастропотенциала в Латвии. Да, это немало, но по сути это фундаментальные вложения в туризм.

Несмотря на то, что я сам и большая часть из вас не являемся целевой аудиторией ужина за 400 евро, люди со всех краев мира действительно отправляются в путешествия, главная цель которых - попробовать кухни разных стран. И эти люди, в отличие от британцев, которые приезжают сюда напиться и изгадить памятник Свободы, действительно оставляют значительные деньги.

Следовательно - перед тем, как кто-то назовет меня нытиком, повторю еще раз - попадание Латвии в рекомендованные "Мишлен" пункты назначения было нам нужно уже давно и я в восторге, что это наконец произошло. И на этой красивой ноте пришло время чуток испортить вечеринку классическим латвийским бизнесом и уплатой налогов.