Украинский "Центр нацсопротивления" утверждает, что в результате обстрела могли погибнуть пять российских чиновников.

ЗСУ атакували росіян під час наради на Херсонщині.

В результаті удару у селі Ювілейне загинуло принаймні п’ятеро російських високопосадовців.

Про це повідомив Центр національного спротив (ЦНС) у середу, 29 листопада.https://t.co/wXnB6qX9Qh pic.twitter.com/jPqtgjxEOv — 10 квітня (@buch10_04) November 29, 2023

В заявлении "Центра сопротивления" также говорится о том, что удар по зданию был нанесен "благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители".

"Центра сопротивления" - структура, созданная Силами специальных операций ВСУ.

Напомним, что в ночь на среду, 29 ноября, российская армия направила в Украину 21 ударный беспилотник и три управляемые авиационные ракеты H-59, сообщают ВВС Украины.

Украинская авиация и зенитная артиллерия сбили все беспилотники, а также две из трех ракет.

Третья ракета, которую не удалось сбить, также не достигла цели, говорится в сообщении ВВС.