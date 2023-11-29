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Фото ⟩ В ВСУ заявили об ударе по зданию и гибели российских чиновников

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В ВСУ заявили об ударе по зданию и гибели российских чиновников
В ВСУ заявили об ударе по зданию и гибели российских чиновников Фото: buch10_04/"X"

​В среду, 29 ноября, на оккупированной Россией части Херсонской области Украины благодаря разведке удалось поразить здание, где в тот момент проходило совещание российских чиновников, сообщает украинское СМИ "Униан".

Украинский "Центр нацсопротивления" утверждает, что в результате обстрела могли погибнуть пять российских чиновников.

В заявлении "Центра сопротивления" также говорится о том, что удар по зданию был нанесен "благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители".

"Центра сопротивления" - структура, созданная Силами специальных операций ВСУ.

Напомним, что в ночь на среду, 29 ноября, российская армия направила в Украину 21 ударный беспилотник и три управляемые авиационные ракеты H-59, сообщают ВВС Украины.

Украинская авиация и зенитная артиллерия сбили все беспилотники, а также две из трех ракет.

Третья ракета, которую не удалось сбить, также не достигла цели, говорится в сообщении ВВС.

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