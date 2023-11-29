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Из-за ДТП под Межциемсом затруднено движение транспорта

rus.tvnet.lv
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Автомобили
Автомобили Фото: Schutterstock.com

Вечером в среду, 29 ноября, в Риге, на лесном участке улицы Бикерниеку, ближе к Межциемсу, недалеко от улицы Стигу, произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на близлежащих улицах существенно затруднено движение транспорта, сообщает LETA.

Как сообщает Rīgas satiksme, из-за ДТП временно приостановлено движение общественного транспорта по улице Бикерниеку.

В обоих направлениях остановлено движение троллейбусов 14-го и 18-го маршрутов, а также автобусов 15-го, 16-го, 31-го, 33-го и 63-го маршрутов.

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