Из-за ДТП под Межциемсом затруднено движение транспорта

Вечером в среду, 29 ноября, в Риге, на лесном участке улицы Бикерниеку, ближе к Межциемсу, недалеко от улицы Стигу, произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на близлежащих улицах существенно затруднено движение транспорта, сообщает LETA.