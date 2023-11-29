В Германии двое подростков планировали теракт на рождественской ярмарке

Окружной суд Леверкузена выдал ордер на арест 15-летнего подростка из округа Рейниш-Бергиш в земле Северный Рейн-Вестфалия за планирование и подготовку исламистского теракта. Об этом в среду, 39 ноября, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток был задержан во время обыска в его доме во вторник. Дополнительной информации прокуратура не предоставила.
Источники в службах безопасности ранее сообщали, что полиция Северного Рейна-Вестфалии и Бранденбурга также задержала еще 16-летнего подростка. По информации правоохранителей они обсуждали намерение совершить нападение на "неверных".
15-летний главный обвиняемый из Северного Рейна-Вестфалия в качестве возможных целей назвал синагогу и рождественскую ярмарку.
Хотя пока неизвестна серьезность намерений задержанного, и мог ли он таким образом попытаться проявить себя перед другими подозреваемыми исламистами, полиция решила в качестве меры пресечения задержать его, т.к. в переписке в соцсетях он назвал конкретную дату и общественное место, где планировал провести террористический акт.
Как сообщает WDR, молодой человек, проживающий в земле Северный Рейн-Вестфалия, в видеоролике, опубликованном в Telegram, призвал к "священной войне" против Запада и объявил об атаке в Германии в следующую пятницу.
Информация о подозреваемом была получена из-за границы. В чат-группе подозреваемый сначала рассказывал о различных идеях нападения, которые со временем стали "весьма конкретными". Участники чата договорились о "конкретной рождественской ярмарке", местонахождение которой в полиции не раскрывают.
Полиция Кёльна заявила, что расследует дело о некоем молодом человека из округа Рейниш-Бергиш на предмет планирования и подготовки теракта "в районе, находящемся под их юрисдикцией". "Мы расследовали это дело в Кельне и на основании имеющихся доказательств арестовали молодого человека", - говорится в сообщении полиции.
Согласно сообщению, он и 16-летний подросток предположительно обсуждали нападение на рождественскую ярмарку или синагогу в Кельне с использованием зажигательных устройств или небольшого грузовика. По данным WDR, оба молодых человека считаются сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
Прежде чем стало известно о двух арестах, Управление по защите Конституции в среду объявило, что в контексте ближневосточного конфликта увеличился риск возможных террористических атак против еврейских и израильских граждан и учреждений. Так, в Дуйсбурге после появления признаков планирования нападения в конце октября был арестован исламистский террорист.
Вероятное нападение на рождественскую ярмарку, напоминает теракт 19 декабря 2016 года на Брайтшайдплац в Берлине, когда исламистский террорист въехал на угнанном грузовике на рождественскую ярмарку, убив в общей сложности 13 человек.
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