В Германии двое подростков планировали теракт на рождественской ярмарке

Полиция Кёльна заявила, что расследует дело о некоем молодом человека из округа Рейниш-Бергиш на предмет планирования и подготовки теракта "в районе, находящемся под их юрисдикцией". "Мы расследовали это дело в Кельне и на основании имеющихся доказательств арестовали молодого человека", - говорится в сообщении полиции.

Согласно сообщению, он и 16-летний подросток предположительно обсуждали нападение на рождественскую ярмарку или синагогу в Кельне с использованием зажигательных устройств или небольшого грузовика. По данным WDR, оба молодых человека считаются сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Прежде чем стало известно о двух арестах, Управление по защите Конституции в среду объявило, что в контексте ближневосточного конфликта увеличился риск возможных террористических атак против еврейских и израильских граждан и учреждений. Так, в Дуйсбурге после появления признаков планирования нападения в конце октября был арестован исламистский террорист.

Вероятное нападение на рождественскую ярмарку, напоминает теракт 19 декабря 2016 года на Брайтшайдплац в Берлине, когда исламистский террорист въехал на угнанном грузовике на рождественскую ярмарку, убив в общей сложности 13 человек.