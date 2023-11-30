Актрису Хаматову не выгоняли из рижского ресторана

В социальных сетях популярным стала запись о российской актрисе Чулпан Хаматовой. В ней утверждается, что актрисе, покинувшей Россию в прошлом году, отказали в обслуживании в рижском ресторане Čemodāns, так как она сделала заказ на русском языке. Эта история — полная выдумка.
В записи на Facebook говорится:
"Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за то, что не говорила на латышском. (..) Хаматовой отказал в обслуживании официант известного в Риге заведения Cemodans. Потому что актриса заказывала не на латышском, а на русском языке. Возмутились этим и потребовали выдворить ее и посетители заведения. На что Чулпан подняла скандал, а потом покинула заведение".
Сказанное в посте — ложь. В переписке с Re:Check представитель Čemodāns рассказал, что такого инцидента не было: "В наших социальных сетях мы сообщили, что такой ситуации не было и не могло бы быть. Актриса, о которой идет речь, не посещала наш ресторан, и, даже если бы посещала — у нас работают люди, говорящие на многих языках, в том числе и на русском. Все, о чем говорится в публикации, — ложная информация или так называемые fake news".
То, что такой ситуации не было, через свое место работы — Новый Рижский театр — Re:Check подтвердила и сама Хаматова. Эту ложь распространили и несколько российских СМИ, например, Комсомольская правда и Царьград ТВ. Некоторые из них признают, что история может быть неправдивой, но это в статьях в основном скрыто между строк или сказано в самом конце. Царьград ТВ даже сами опубликовали две статьи — и эту "новость", и ее опровержение.
Судя по информации в сети, первым эту ложь опубликовал анонимный Telegram-канал, у которого почти 80 тысяч подписчиков. Позже похожий текст переопубликовал публицист Михаил Шахназаров, уроженец Риги. У его Telegram-канала 160 тысяч подписчиков. В марте тогдашний министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил Шахназарова в список нежелательных для Латвии лиц за поддержку российской агрессии.
После начала полномасштабной войны актриса и учредительница благотворительного фонда Подари жизнь Чулпан Хаматова покинула Россию и осудила развязанную ею войну. Теперь она работает в Латвии. В марте прошлого года художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис сообщил, что Хаматова присоединится к их труппе, она находится в составе актеров театра и в репертуаре есть спектакли с ее участием. Российские СМИ ранее уже распространяли ложную информацию о Хаматовой. Об этом Re:Check писал, например, в марте (здесь).
Вывод: История о том, что актрису Чулпан Хаматову выгнали из рижского ресторана за то, что она говорила на русском языке, — ложь.
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