Актрису Хаматову не выгоняли из рижского ресторана

"Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за то, что не говорила на латышском. (..) Хаматовой отказал в обслуживании официант известного в Риге заведения Cemodans. Потому что актриса заказывала не на латышском, а на русском языке. Возмутились этим и потребовали выдворить ее и посетители заведения. На что Чулпан подняла скандал, а потом покинула заведение".

Сказанное в посте — ложь. В переписке с Re:Check представитель Čemodāns рассказал, что такого инцидента не было: "В наших социальных сетях мы сообщили, что такой ситуации не было и не могло бы быть. Актриса, о которой идет речь, не посещала наш ресторан, и, даже если бы посещала — у нас работают люди, говорящие на многих языках, в том числе и на русском. Все, о чем говорится в публикации, — ложная информация или так называемые fake news".