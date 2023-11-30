"Вас могут не пустить обратно": МИД Эстонии настоятельно рекомендует не ездить в Россию

МИД: Эстония может закрыть границу

Министерство иностранных дел обновило предупреждение о путешествиях по России и рекомендует полностью отказаться от поездок в Россию, так как Эстония может временно закрыть пограничные переходы в связи с возможным миграционным давлением. Если конкретный пункт пропуска будет закрыт, вернуться в Эстонию через него будет невозможно.

Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просят подумать о необходимости пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию. Просим граждан Эстонии, временно находящихся в России, зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.

Имеющие как эстонское, так и российское гражданство рассматриваются Российской Федерацией как граждане России, и Эстония имеет ограниченные возможности для оказания консульской помощи, в том числе в вопросах, связанных с мобилизацией.

При пересечении границы были случаи, когда российские пограничники проверяли личные электронные устройства пересекающих границу лиц и их содержимое, включая сообщения в социальных сетях.

Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве, где, например, в случае утери паспорта вам придется лично обратиться за временным проездным документом для выезда из страны.

Более подробную информацию о путешествиях по России можно найти на сайте Министерства иностранных дел.