Зеленский ввел санкции против Арестовича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций против нескольких десятков физических и юридических лиц, в том числе против бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
Указ был опубликован в четверг, 1 мая, на официальном сайте президента. Теперь на территории страны запретят доступ к каналам Арестовича в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram.
Арестович ушел с должности советника в январе 2023 года после критики, вызванной его предположением о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, могла быть сбита украинской системой ПВО.
После этого Арестович покинул Украину и начал активно выступать против Зеленского и его команды.
В Украине против Арестовича возбуждены два уголовных дела - по обвинениям в пропаганде насилия и в даче ложных показаний.
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