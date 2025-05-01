Зеленский ввел санкции против Арестовича

Указ был опубликован в четверг, 1 мая, на официальном сайте президента. Теперь на территории страны запретят доступ к каналам Арестовича в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram.

Арестович ушел с должности советника в январе 2023 года после критики, вызванной его предположением о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, могла быть сбита украинской системой ПВО.

После этого Арестович покинул Украину и начал активно выступать против Зеленского и его команды.

В Украине против Арестовича возбуждены два уголовных дела - по обвинениям в пропаганде насилия и в даче ложных показаний.