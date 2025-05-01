Декларация чиновника: Сколько министр юстиции заработала за год?

В прошлом году министр заработала на 3184 евро больше, чем в 2023 году.

Большую часть - 117 158 евро - Инесе Либиня-Эгнере получила от Государственной канцелярии.

Также Либиня-Эгнере получила 5685 евро за работу в Латвийском университете, а еще 300 евро - от Государственного агентства социального страхования.

Министру принадлежат два недвижимых имущества: одно - в Ранценской волости, другое - в Риге. Также в ее пользование переданы земля и здание в Риге.

У министра в пользовании находится автомобиль Jeep Renegade.