В Латвию поставят современные ПВО стоимостью 600 миллионов евро

Сумма контракта, подписанного с немецкой компанией Diehl Defence, составляет около 600 миллионов евро. Система будет доставлена ​​в Латвию в 2026 году.

Это важный шаг в создании эшелонированной ПВО для обороны Латвии, подчеркнул Спрудс.

Латвия и Эстония решили совместно закупить систему ПВО средней дальности IRIS-T, и на данный момент это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.

Šodien parakstījām vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T piegādes līgumu. Šis ir nozīmīgs solis slāņveida pretgaisa aizsardzības veidošanā Latvijas aizsardzībai.



Piegādes līguma summa ir aptuveni 600 miljoni eiro. IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēma Latvijai… pic.twitter.com/EWhZGbpZ9Y — Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 30, 2023

Госдепартамент США недавно поддержал продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем Himars. Латвия также закупит высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил министр в конце октября.

Общая сумма покупки систем оценивается примерно в 220 миллионов долларов США (193 миллиона евро).

Соглашение о покупке будет подписано в ближайшие месяцы. Это существенно усилит боевые возможности армии и стратегическое партнерство между США и Латвией.

Ракетную артиллерию и противокорабельные ракетные комплексы Himars Латвия может получить в 2026 или 2027 году, сообщил журналистам в начале сентября госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс.

Осенью прошлого года Минобороны начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg Defense & Aerospace.

У Министерства обороны Латвии есть три проекта ракетных систем. Это береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и реактивная артиллерия.