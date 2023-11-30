В Латвию поставят современные ПВО стоимостью 600 миллионов евро

В четверг, 30 ноября, Латвия подписала контракт на поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.
Сумма контракта, подписанного с немецкой компанией Diehl Defence, составляет около 600 миллионов евро. Система будет доставлена в Латвию в 2026 году.
Это важный шаг в создании эшелонированной ПВО для обороны Латвии, подчеркнул Спрудс.
Латвия и Эстония решили совместно закупить систему ПВО средней дальности IRIS-T, и на данный момент это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.
Šodien parakstījām vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T piegādes līgumu. Šis ir nozīmīgs solis slāņveida pretgaisa aizsardzības veidošanā Latvijas aizsardzībai.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 30, 2023
Piegādes līguma summa ir aptuveni 600 miljoni eiro. IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēma Latvijai… pic.twitter.com/EWhZGbpZ9Y
Госдепартамент США недавно поддержал продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем Himars. Латвия также закупит высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил министр в конце октября.
Общая сумма покупки систем оценивается примерно в 220 миллионов долларов США (193 миллиона евро).
Соглашение о покупке будет подписано в ближайшие месяцы. Это существенно усилит боевые возможности армии и стратегическое партнерство между США и Латвией.
Ракетную артиллерию и противокорабельные ракетные комплексы Himars Латвия может получить в 2026 или 2027 году, сообщил журналистам в начале сентября госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс.
Осенью прошлого года Минобороны начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg Defense & Aerospace.
У Министерства обороны Латвии есть три проекта ракетных систем. Это береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и реактивная артиллерия.
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