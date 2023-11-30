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В Латвию поставят современные ПВО стоимостью 600 миллионов евро

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Система противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T
Система противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T Фото: dpa/picture-alliance

В четверг, 30 ноября, Латвия подписала контракт на поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

Сумма контракта, подписанного с немецкой компанией Diehl Defence, составляет около 600 миллионов евро. Система будет доставлена ​​в Латвию в 2026 году.

Это важный шаг в создании эшелонированной ПВО для обороны Латвии, подчеркнул Спрудс.

Латвия и Эстония решили совместно закупить систему ПВО средней дальности IRIS-T, и на данный момент это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.

Госдепартамент США недавно поддержал продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем Himars. Латвия также закупит высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил министр в конце октября.

Общая сумма покупки систем оценивается примерно в 220 миллионов долларов США (193 миллиона евро).

Соглашение о покупке будет подписано в ближайшие месяцы. Это существенно усилит боевые возможности армии и стратегическое партнерство между США и Латвией.

Ракетную артиллерию и противокорабельные ракетные комплексы Himars Латвия может получить в 2026 или 2027 году, сообщил журналистам в начале сентября госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс.

Осенью прошлого года Минобороны начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg Defense & Aerospace.

У Министерства обороны Латвии есть три проекта ракетных систем. Это береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и реактивная артиллерия.

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