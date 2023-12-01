Фестиваль Positivus 2024 сообщает даты проведения и другие новости

"Positivus явно укрепил свой статус ведущего фестиваля Балтийского региона, который особенно в последние годы предлагает очень яркую программу актуальной популярной музыки. Ни один другой летний фестиваль в Балтии, именно по звездам музыки, близко не сравним с Positivus.

Это подтверждает и то, что в 2023 году неполная треть посетителей была из соседних стран.

На мой взгляд, для крупнейших фестивалей важно представить самую популярную музыку сегодняшнего дня и продемонстрировать и самые яркие тренды будущего. И кроме музыки, территория фестиваля Positivus заполнена различными развлечениями и стендами, которые являются самыми объемными со времен своего существования", - рассказал директор фестиваля Гиртс Майорс.

За эти 15 лет фестивалей на фестивале выступили такие звезды мирового уровня, как Сэм Смит, Metro Boomin, A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, Moby. Первого главного артиста 2024 года планируется объявить совсем скоро.

Всего 3 дня, с 5 декабря по 7 декабря, на сайте фестиваля в www.positivusfestival.com, кассах Biļešu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv билеты на фестиваль Positivus следующего года будут доступны по цене билетов Early Bird. 2-дневный билет будет стоить 69 евро, 2 дня + палаточный городок - 84 евро, подиум для фанатов - 99 евро, VIP-билет - 199 евро. Билеты на один день будут доступны одновременно с объявлением главных артистов. Стоимость билетов изменится с 8 декабря и остальные виды билетов поступят в продажу в следующем году.

Фото: первый день фестиваля Positivus 2023

Фото: второй день фестиваля Positivus 2023