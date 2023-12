Фестиваль Positivus 2024 сообщает даты проведения и другие новости

За эти 15 лет фестивалей на фестивале выступили такие звезды мирового уровня, как Сэм Смит, Metro Boomin, A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, Moby. Первого главного артиста 2024 года планируется объявить совсем скоро.