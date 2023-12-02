Несколько дней назад с семьей из эстонского Тарту произошла шокирующая история, которая не дает им покоя. За три километра транспортировки умершего близкого человека из дома по уходу Хельме в похоронное бюро с них запросили почти 200 евро. "В нашей фирме цены точно не основаны на эмоциях. В стоимость перевозки покойного входит не только цена за километр", - комментирует похоронное бюро Тырва, опровергая утверждение, что цена взята с потолка. Эту историю пересказало эстонское издание Rus.Postimees.
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В Эстонии родственники получили шокирующий счет за транспортировку покойного. Похоронное бюро дало комментарий
Некоторое время назад в доме по уходу Хельме скончалась 80-летняя женщина, тело которой дом по уходу позволил перевезти в ближайший морг, который находится в Тырва. Кстати, последний находится примерно в трех километрах от дома по уходу Хельме.