В Эстонии родственники получили шокирующий счет за транспортировку покойного. Похоронное бюро дало комментарий

Несколько дней назад с семьей из эстонского Тарту произошла шокирующая история, которая не дает им покоя. За три километра транспортировки умершего близкого человека из дома по уходу Хельме в похоронное бюро с них запросили почти 200 евро. "В нашей фирме цены точно не основаны на эмоциях. В стоимость перевозки покойного входит не только цена за километр", - комментирует похоронное бюро Тырва, опровергая утверждение, что цена взята с потолка. Эту историю пересказало эстонское издание Rus.Postimees.