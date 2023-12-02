Из-за снега и обледенения водителей призывают планировать дополнительное время в пути

Утром в субботу снег и обледенение осложняют условия движения по главным и региональным автодорогам страны по всей Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 98 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
На главных автодорогах страны условия движения осложнены на участке Таллинского шоссе (А1) от Риги до Туи, на Видземском шоссе (А2), на участках Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Раганы и от Стренчи до Валки, на Рижских окружных дорогах, на Бауском шоссе (А7), на Даугавлписском шоссе, на Елгавском шоссе (А8), на участках Лиепайского шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Калвене до Лиепаи, на участке Вентспилсского шоссе (А10 от Риги до Тукумса, на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11), на автодороге Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), на Резекненской окружной дороге (А15) и на государственной региональной автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).
На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии.
Во время снегопада снежный покров образуется заново, поэтому стоит запланировать дополнительное время в пути. Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.
Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке: сначала магистральные, затем региональные, а затем местные дороги. Целью работ по содержанию дорог является максимальное улучшение условий вождения, однако ими нельзя предотвратить зиму.
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