Из-за снега и обледенения водителей призывают планировать дополнительное время в пути

На главных автодорогах страны условия движения осложнены на участке Таллинского шоссе (А1) от Риги до Туи, на Видземском шоссе (А2), на участках Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Раганы и от Стренчи до Валки, на Рижских окружных дорогах, на Бауском шоссе (А7), на Даугавлписском шоссе, на Елгавском шоссе (А8), на участках Лиепайского шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Калвене до Лиепаи, на участке Вентспилсского шоссе (А10 от Риги до Тукумса, на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11), на автодороге Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), на Резекненской окружной дороге (А15) и на государственной региональной автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).