В Эстонии ищут способы выслать тех, кто решит получить гражданство РФ

"Кроме того, тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", - отвечает Каллас.

Она также отмечает, что Департамент полиции и погранохраны обязан расследовать, не является ли это заявлением о поддержке терроризма и деятельности Российской Федерации, а также деятельности, направленной против Эстонии и наших союзников.

Правовая основа есть: угроза безопасности

Каллас напоминает, что Эстония является демократической страной, и аннулирование вида на жительство долгосрочного жителя осуществляется в соответствии со статьей 241 Закона об иностранцах, в которой законодатель подтвердил, что вид на жительство долгосрочного жителя может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

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Каждый случай рассматривается индивидуально