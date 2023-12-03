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Видео ⟩ За занавесом: идеологический коктейль в российском вкусе
Фото: Ekrānšāviņš
rus.tvnet.lv/LETA
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Анализируя заявления пропагандистов на российском телевидении на прошлой неделе, можно выделить несколько ясных сообщений для общественности: Россия – самая гуманная страна в мире, которая ведет войны совершенно иначе, чем "злой" и "жестокий" Израиль; Россия воюет в Украине исключительно в целях самообороны; Украина – марионетка Запада, где у власти находится кровавый диктатор, который посылает украинских мужчин и женщин на верную смерть из-за своей прихоти, чтобы выслужиться перед заокеанскими хозяевами; Россия очень хочет мирных переговоров с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский их не хочет.

Таково идеологическое царство кривых зеркал, где королями являются кремлевские идеологи, стремящиеся зомбировать общество.

Национальные особенности российской пропаганды

Национальная особенность российской пропаганды и залог ее успеха – необразованность ее целевой аудитории. А именно, подавляющее большинство телезрителей – это люди пожилого возраста без знания иностранных языков, не пользующиеся интернетом. Следовательно, они не ищут никаких других источников информации и не собираются проверять истинность поданных им пропагандистских сообщений. Например, в новостных программах, где у людей берут интервью на улицах, преобладает мнение о том, что в войне виновата Украина, и часто повторяется пропагандистский штамп, что Зеленский - наркоман. Также опрошенные россияне убеждены, что против народа Донбасса был совершен геноцид, а военные преступления в Буче совершили сами украинцы.

Надо сказать, что высказывания и сообщения пропагандистов на интернет-платформах отличаются от того, что говорится на телевидении, тем, что телевидение более осторожно и больше замалчивает. Понятно, что Telegram-каналы читают люди, пользующиеся интернетом, и скрывать от них какие-то неприятные вещи нет ни смысла, ни возможности. Именно поэтому там обсуждаются, например, атаки украинских дронов на российское приграничье, которые невозможно скрыть от пользователей Telegram.

С другой стороны, об атаках дронов не сообщают ни телевизионные новостные программы, ни ток-шоу, чтобы не тревожить легковерную общественность, которой позволено жить в блаженном неведении. Так, например, произошедшая 26 ноября атака дронов на пять регионов — Московскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую и Смоленскую области — не упоминалась ни в большой новостной программе вечером 26 ноября, ни в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Не упоминалось также, что 25 ноября было днем ​​памяти Голодомора в Украине. С другой стороны, по поводу циничного запуска Россией около 70 беспилотников "Шахед" по Украине накануне дня памяти, который Зеленский назвал террористическим актом, пропагандисты с гордостью заявили, что огонь сработал по "вэсэушникам", уничтожая врага. О том, что в результате атак дронов были повреждены жилые дома и пострадали мирные жители, естественно, умолчали. Следует подчеркнуть, что россияне очень гордятся своими массированными ракетными ударами, при этом ложно заявляя, что они никогда никоим образом не угрожали гражданскому населению Украины.

По поводу массированных атак дронов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальной сети "Х" следующее: "Обстреляв Украину более чем 70 дронами накануне дня памяти жертв Голодомора, Москва косвенно берет на себя ответственность за это ужасное преступление прошлого, когда миллионы украинцев погибли от голода. Речь идет об убийстве украинцев тогда и сейчас. Разница между 1932-1933 годами и сегодняшним днем ​​в том, что тогда мы были практически беззащитны перед тоталитарным злом, отбиравшим у нас еду и оцеплявшим голодающие деревни, не давая людям искать спасения в других регионах. Сегодня у нас есть свое государство, своя армия, своя ПВО и своя память. Мы никогда не простим и не забудем то, что сделал Кремль. Москва гордится убийством украинцев. Но они также показывают, насколько они боятся того, что мы сильнее, чем они. СССР, а затем и Россия делали все возможное, чтобы скрыть и отрицать преступления Голодомора. Это им не удалось. 28 стран и три международные организации признали Голодомор геноцидом украинцев, и за 2022-2023 годы это число увеличилось более чем вдвое. Я благодарен каждой из них и призываю других последовать их примеру. Мы продолжим нашу работу по повышению осведомленности о Голодоморе во всем мире. Зло должно быть побеждено, и оно будет побеждено и привлечено к ответственности".

Зато в вечерней программе новостей 26 ноября был подробный рассказ о "национальной катастрофе" - Майдане, произошедшем 10 лет назад. Пропагандист Дмитрий Киселёв утверждал, что в нынешней войне виноват Майдан и что 10 лет назад этот "переворот" был организован Западом во главе с США и Великобританией, чтобы "натравить" Украину на Россию. Другой пропагандист заявил, что в тот момент, когда Украина встала на сторону США и стала антироссийской, она подписала себе смертный приговор. Киселев также подробно объяснил, что с Майданом Украина лишилась последних остатков независимости и суверенитета.

Россия за мир

Пропагандисты с попугайским старанием повторяли слова президента России Владимира Путина о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но Киев не хотел их допускать. Путин повторил это заявление, обращаясь виртуально к участникам саммита G20. В то же время Путин подчеркнул, насколько лицемерно со стороны Запада ужасаться российским зверствам на Украине (чего, по его словам, никогда не было), игнорируя убийства мирных жителей в Газе и Донбассе.

Между тем американский телеканал CNBC сообщает, что комментарии Путина, в которых он обвиняет Украину в провале мирных переговоров и утверждает, что Россия готова их возобновить, призваны оказать давление на Запад, чтобы тот вернул Украину за стол переговоров. В то же время CNBC отмечает, что Кремль, говоря о мирных переговорах, никогда не отступал от территориальных требований и условия о смене политической власти в Украине. Кроме того, Путин не проявил никакого желания отклоняться от своей цели по установлению российского доминирования над Украиной и включению четырех южных и восточных регионов Украины в состав России.

"Путин заявил, что тяжелое положение мирного населения в секторе Газа, которое он назвал уничтожением, шокирует и указывает на то, что Запад готов игнорировать происходящую там агрессию. Путин также повторил позицию России о том, что Киев действовал агрессивно против своего собственного народа в Донбассе. Это еще один пример тактики, которой придерживаются господин Путин и другие российские высокопоставленные лица в последние годы — обвинять Запад в преступлениях, часто искажая реальность, чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений", - пишет газета The New York Times, упомянув интересную деталь - Путин назвал боевые действия в Украине войной, вместо использования кремлевского эвфемизма "специальная военная операция".

О желании Путина быть голубем мира резко высказалась и Анна Аплбаум, американский журналист и историк польского происхождения. "В последнее время я слышала нескольких позитивно мыслящих людей, сторонников Украины, которые утверждают, что этот конфликт может закончиться так же, как закончилась корейская война, с замороженными границами на нынешней линии фронта, а остальная часть Украины будет защищена американскими гарантиями безопасности и даже базами США, как и в случае с Южной Кореей. Все эти предложения, как с благими намерениями, так и остальные, имеют один и тот же недостаток: временное или другое перемирие означает, что обе стороны должны прекратить боевые действия. На данный момент, даже если Зеленский согласится на переговоры, ничто не указывает на то, что Путин хочет вести переговоры, что он хочет прекратить боевые действия или когда-либо хотел", - пишет Аплбаум в журнале The Atlantic.

Россияне рады Вилдерсу

Кремлевские пропагандисты открыто радовались результатам парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила крайне правая Партия свободы и ее лидер Герт Вилдерс. Россияне утверждали, что в Брюсселе по этому поводу началась паника, а в группу друзей России, наряду с Венгрией Орбана и Словакией Фицо, вошли и Нидерланды.

Политически ангажированный кинорежиссер Карен Шахназаров возразил, правда, что не следует жить иллюзиями о том, что западные правые очень любят Россию, но приход правых к власти очень выгоден последней, поскольку раскалывает Евросоюз и уменьшает поддержку Украины со стороны Запада. Фактически, идеал России – это мировой порядок, в котором каждая страна сама для себя "на первом месте", и никакая защита жертв агрессии великих держав не стоит в международной политической повестке дня.

Надо сказать, что в кремлевском нарративе выраженно доминирует месседж о том, что Запад отворачивается и устал от Украины. Эту тенденцию особенно подтверждают такие лидеры стран, как Орбан, Фицо и Вилдерс, к тому же, как утверждают пропагандисты, почти наверняка Дональд Трамп победит на выборах в США в следующем году, а это значит, что Америка также перестанет поддерживать Украину. Пропагандист Игорь Коротченко заявил, что единственный выход для Украины в этой ситуации – это мирные переговоры, естественно, на условиях России.

При этом, говоря о событиях на фронте, россияне снова подчеркивают потери украинцев и уничтожение военной техники, поставляемой Западом. Между тем последние разведданные, опубликованные Министерством обороны Великобритании, указывают на то, что оккупанты, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в войне за последние шесть недель. В ноябре 2023 года количество российских потерь, как сообщает украинский Генштаб, составляет в среднем 931 военнослужащий в день. По данным британского министерства, ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года: в разгар российского нападения на Бахмут в среднем погибало 776 человек в день.

Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.

Фото: MAF

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