Ринкевич: присоединение Украины к ЕС может вызвать существенные изменения в экономике

В отношении Украины Ринкевич отметил, что ее присоединение к ЕС может вызвать довольно существенные изменения в экономике блока, в том числе в сельском хозяйстве. По его мнению, сложными могут быть и вопросы требований к охране окружающей среды и реформированию госаппарата.

"Участие в ЕС означает довольно много обязанностей, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, осуществить процессы реформ или преобразования, несомненно, не так просто. В связи с этим я думаю, что мы должны дать в июне Украине и Молдове позитивный сигнал о том, что мы начинаем переговоры. Да, мы должны начать говорить о конкретных вещах, но следует считаться с тем, что этот процесс будет непростым, потому что будет очень много споров хотя бы, например, о сельском хозяйстве", - сказал президент.

При этом он выразил обеспокоенность событиями последнего времени в Грузии в связи с поддержанным ее парламентом во втором чтении законом об иностранных агентах, что вызвало массовые протесты общественности.