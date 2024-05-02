Ринкевич: присоединение Украины к ЕС может вызвать существенные изменения в экономике

Переговорный процесс о присоединении Украины и Молдовы к Европейскому союзу (ЕС) будет чрезвычайно сложным, но "вполне реально" начать его уже в июне этого года, как к тому призвали в совместном заявлении президенты стран Балтии, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В отношении Украины Ринкевич отметил, что ее присоединение к ЕС может вызвать довольно существенные изменения в экономике блока, в том числе в сельском хозяйстве. По его мнению, сложными могут быть и вопросы требований к охране окружающей среды и реформированию госаппарата.
"Участие в ЕС означает довольно много обязанностей, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, осуществить процессы реформ или преобразования, несомненно, не так просто. В связи с этим я думаю, что мы должны дать в июне Украине и Молдове позитивный сигнал о том, что мы начинаем переговоры. Да, мы должны начать говорить о конкретных вещах, но следует считаться с тем, что этот процесс будет непростым, потому что будет очень много споров хотя бы, например, о сельском хозяйстве", - сказал президент.
При этом он выразил обеспокоенность событиями последнего времени в Грузии в связи с поддержанным ее парламентом во втором чтении законом об иностранных агентах, что вызвало массовые протесты общественности.
"Мечта о ЕС, многие вещи делаются, - и вдруг принятие закона, сильно напоминающего российские законы, - те же иностранные агенты, нежелание разговаривать с людьми. Даже если это меньшинство и это оппозиция - подавление этих протестов таким брутальным способом, в моем понимании, сейчас отстраняет Грузию от начала переговоров [о присоединении к ЕС]", - сказал Ринкевич, добавив, что ему трудно представить, как можно согласиться принять в ЕС страну, в которой такие серьезные проблемы с верховенством закона и демократией.
Ринкевич выразил надежду, что правительство Грузии соберется с силами, поскольку видно, что ее народ хочет присоединиться к ЕС. В противном случае ЕС не должен продолжать дискуссии о принятии Грузии в ЕС, считает президент Латвии. "Статус страны-кандидата в прошлом году был в значительной степени присвоен Грузии авансом. Сейчас мы видим, что этот аванс условно не оправдывается действиями", - пояснил Ринкевич.
Как сообщалось, парламент Грузии принял спорный законопроект об иностранных агентах во втором из трех чтений. Из-за этого закона в Грузии уже некоторое время идут протесты.
В случае принятия законопроекта все средства массовой информации и неправительственные организации, получающие более 20% своих средств из иностранных источников, должны будут зарегистрироваться как "организация, действующая в интересах иностранных государств".
Аналогичный законопроект, направленный против "иностранных агентов", был отменен в прошлом году после массовых протестов у здания парламента в Тбилиси, во время которых полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. По мнению критиков, этот правовой акт напоминает правила, действующие в России.
С начала апреля в Грузии проходят массовые протесты против указанного законопроекта и действий правительства, а полиция физической силой пытается их подавить. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не подпишет этот законопроект, если парламент его одобрит, однако у правящей партии все же достаточно депутатов в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.
Также сообщалось, что 1 мая, отмечая 20-летие вступления в Европейский союз (ЕС), президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис в публичном заявлении призвали провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой и начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2024 года.
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