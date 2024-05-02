"Россия должна остановиться в России": глава МИД об ударах Украины по целям в РФ

В интервью украинскому журналисту Сергею Сидоренко, опубликованном во вторник, 30 апреля, сайтом European Pravda, Браже сказала, что Украине нужны не только артиллерия и боеприпасы, но и дальнобойное оружие.

На вопрос журналиста, нужны ли они также для ударов по российской территории, она ответила утвердительно: "Также по российской территории, с которой Россия атакует Украину, потому что это предусмотрено международным правом. Разрешено наносить удары [по целям] не только на украинской суверенной территории, но и в местах, откуда Россия атакует".

Министр подтвердила, что украинцы имеют право использовать против России все поставленное им оружие, включая истребители F-16, самолеты дальнего радиуса действия и ракеты ATACMS.

"Если Россия напала на Украину, Украина имеет право на ответные действия", - сказала Браже.

Отвечая на вопрос, могут ли измениться нынешние условия Запада, препятствующие использованию западного оружия за пределами украинской территории, министр сказала, что они могут измениться. Она добавила, что уже есть страны, которые поставляют оружие без таких условий.

"Не все говорится вслух, и в определенные моменты лучше не говорить вслух, но это имеет эффект на поле боя", - сказала Браже.

На вопрос журналиста, остановится ли Россия в Украине, она ответила, что "Россия должна остановиться в России".

"Речь не идет о том, чтобы остановить [Россию] в Украине. Россию нужно выгнать из Украины", - подчеркнула министр.

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