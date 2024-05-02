Главное за 2 мая Снова экзамены для россиян, наряд Дона на "Евровидении" и вновь неутешительный прогноз

​Ахмед Альхашими стоял на берегу, как зверь выл на накатывающиеся волны, бил и царапал грудь, отдаваясь горю, ярости и не отпускавшему его чувству вины.

Когда жительнице Великобритании позвонили и сообщили, что она выиграла в лотерею 100 000 фунтов стерлингов, она не могла в это поверить. Настолько, что она подумала, что ей звонят мошенники, и заявила, что ей это не интересно, сообщает местное издание LAD Bible.

Когда 30 апреля начался утренний час пик, тихие жилые улицы северо-восточного пригорода Лондона охватили паника и крики. За неполные полчаса некий мужчина напал на школьника Даниэля Анджорина и еще четырех человек, сообщает BBC.

Интересное чтиво:

Последние месяцы латвийский сегмент Facebook гудит, как потревоженный улей, а любой пост с упоминанием о новой платформе для покупок Temu собирает десятки, а то и сотни комментариев. Кто-то предупреждает об опасности утечки данных, другие хвалятся покупками. TVNET+ разбирался в том, откуда взялась эта платформа и нет ли "подводных камней" в приложении?

Во вторник, 30 апреля, Донс впервые вышел на большую сцену "Евровидения" в Мальмё, Швеция, где провел первую репетицию. Зрители были удивлены тем, что выступление Дона совершенно отличалось от того, что можно было увидеть на национальном отборе. Но самую большую дискуссию вызвал наряд музыканта.

К концу XX века о Дэвиде Паркере Рэе говорили в каждой семье США - серийный убийца-садист, который создал звукоизолированную камеру пыток за 100 000 долларов и назвал свое изобретение "игровой комнатой". Полиция до сих пор пытается выяснить, сколько десятков женщин трагически распрощались с жизнью в этом страшном месте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!