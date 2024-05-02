Погода продолжает радовать, но, кажется, ненадолго. Не забывайте гулять до возвращения прохлады, а RUS TVNET снова рассказывает о главных событиях уходящего четверга - от поддержки поправок в Закон об иммиграции, согласно которым требование о знании госязыка может распространиться еще на несколько тысяч граждан РФ в Латвии, до значительного роста штрафов за превышение скорости и удивительной истории с "мошенниками" в Великобритании.
Главное за 2 мая ⟩ Снова экзамены для россиян, наряд Дона на "Евровидении" и вновь неутешительный прогноз
Новости Латвии:
В четверг, 2 мая, Сейм концептуально, в первом чтении, поддержал поправки в Закон об иммиграции, согласно которым требование о знании государственного языка планируется распространить еще на несколько тысяч граждан России, живущих в Латвии.
Штрафы за серьезные нарушения скорости, то есть превышение скорости более чем на 60 километров в час, будут повышены. Это предусмотрено поправками к Закону о дорожном движении, принятыми в окончательном чтении в Сейме в четверг, 2 мая.
Впредь за долги умершего наследник будет отвечать только в размере принятого наследства, таким образом, кредиторы не смогут взыскать с него больше, чем он унаследовал, сообщает Latvijas Avīze.
В среду в Риге состоялся традиционный велопробег "Критическая масса". Но инцидент между полицейским и велосипедистом вызвал настоящую бурю в социальных сетях.
За рубежом:
Власти России подтвердили, что с 1 ноября заработает единая база всех военнообязанных россиян, повестки в армию будут электронными, а все, кому их направят, станут невыездными. Эти новеллы могут стать серьезной проблемой для десятков тысяч россиян мужчин, которые живут в Эстонии, рассказал практикующий юрист.
Ахмед Альхашими стоял на берегу, как зверь выл на накатывающиеся волны, бил и царапал грудь, отдаваясь горю, ярости и не отпускавшему его чувству вины.
Когда жительнице Великобритании позвонили и сообщили, что она выиграла в лотерею 100 000 фунтов стерлингов, она не могла в это поверить. Настолько, что она подумала, что ей звонят мошенники, и заявила, что ей это не интересно, сообщает местное издание LAD Bible.
Когда 30 апреля начался утренний час пик, тихие жилые улицы северо-восточного пригорода Лондона охватили паника и крики. За неполные полчаса некий мужчина напал на школьника Даниэля Анджорина и еще четырех человек, сообщает BBC.
Интересное чтиво:
Последние месяцы латвийский сегмент Facebook гудит, как потревоженный улей, а любой пост с упоминанием о новой платформе для покупок Temu собирает десятки, а то и сотни комментариев. Кто-то предупреждает об опасности утечки данных, другие хвалятся покупками. TVNET+ разбирался в том, откуда взялась эта платформа и нет ли "подводных камней" в приложении?
Во вторник, 30 апреля, Донс впервые вышел на большую сцену "Евровидения" в Мальмё, Швеция, где провел первую репетицию. Зрители были удивлены тем, что выступление Дона совершенно отличалось от того, что можно было увидеть на национальном отборе. Но самую большую дискуссию вызвал наряд музыканта.
К концу XX века о Дэвиде Паркере Рэе говорили в каждой семье США - серийный убийца-садист, который создал звукоизолированную камеру пыток за 100 000 долларов и назвал свое изобретение "игровой комнатой". Полиция до сих пор пытается выяснить, сколько десятков женщин трагически распрощались с жизнью в этом страшном месте.
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