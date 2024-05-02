WWF: Заправка кораблей РФ в Балтийском море грозит серьезным загрязнением

Она сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе в Риге министерском заседании Комиссии по охране окружающей среды Балтийского моря (HELCOM) конкретно обсуждалась ситуация в Балтийском море в связи с теневым флотом российских кораблей. Россия, используя пространство Балтийского моря для транспорта, заправляет свои корабли в море, а не в портах.

Суда заполняются на острове Готланд на территории Швеции, но эти услуги предоставляет латвийская компания Fast Bunkering. Это может создать высокий риск загрязнения окружающей среды, поскольку многие из этих заправляемых судов находятся в плохом техническом состоянии и не застрахованы.

Если произойдет разлив нефти, он может нанести значительный ущерб и без того чувствительной экосистеме Балтийского моря. Учитывая, что суда не застрахованы, это также будет означать, что некому будет покрыть расходы на ликвидацию разлива нефти, а также выплатить компенсации за причиненный экологический ущерб. Их должна нести страна-член ЕС, где произошел несчастный случай.

Балтийское море, за исключением части российских вод, признано Международной морской организацией (IMO) особо чувствительным морским районом, что означает, что практику дозаправки в море следует немедленно прекратить.

Также, принимая во внимание вторжение России в Украину, правительство Латвии должно оценить, не нарушает ли этот вид коммерческой практики условия европейских санкций.

Принимая во внимание опасения, высказанные министрами других стран на министерской встрече HELCOM, WWF призывает Латвию срочно заняться решением этого вопроса.

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