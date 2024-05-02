В Старой Риге по горячим следам пойман агрессивный велоугонщик

После этого мужчина уехал с места происшествия и по дороге выбросил замок в мусорный бак. О происшествии была немедленно проинформирована дежурная часть, которая отправила ближайший экипаж.

Через несколько минут сотрудники полиции заметили указанного человека возле дома на бульваре Аспазияс. Мужчина толкал велосипед, но, заметив приближение правоохранителей, бросил его и продолжил свой путь. Полицейские догнали мужчину и остановили его. Мужчина пояснил, что нашел велосипед на улице и решил его забрать. Правоохранители узнали личные данные мужчины и задержали его.

При обыске у мужчины в кармане нашли пару плоскогубцев, в рюкзаке - еще одну пару. При задержании мужчина вел себя агрессивно и пытался спровоцировать сотрудников полиции, поэтому было решено поместить его в салон служебного автомобиля, а затем доставить в отделение полиции для дальнейших процессуальных действий. Украденный велосипед серебристого цвета также был доставлен в отделение полиции.

При этом было осмотрено место, где мужчина украл велосипед. Полицейские убедились, что замок другого велосипеда не был взломан, и оставили записку о том, где можно найти угнанный велосипед.

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