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Видео ⟩ На учениях в Адажи продемонстрировали работу HIMARS

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В субботу, 2 декабря, на военном полигоне Адажи в рамках учений Winter Shield 2023 состоялась демонстрация высокомобильного ракетно-артиллерийского комплекса HIMARS, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в социальных сетях.

Видео: Работа HIMARS 

Учения прошли совестно с союзниками из США. Министр отметил, что демонстрация подтверждает готовность союзников быстро доставить мощные боевые средства на территорию Латвии. Более того, Латвия также будет иметь подобные ракетно-артиллерийские системы.

Ежегодные международные военные учения Winter Shield 2023 проходят с 21 ноября по 3 декабря.

Как ранее сообщало Минобороны, в учениях Winter Shield 2023 примут участие мотострелковая бригада сухопутных войск, 25-й батальон боевого обеспечения Земессардзе, боевые группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты Соединенных Штатов Америки.

Задачи учений заключаются в отработке навыков преодоления заграждений и минных полей, эвакуации пострадавших, выполнения оборонительных маневров, а также координации огня с закрытых позиций и непосредственной авиационной поддержки. В этом году основное внимание уделялось укреплению способностей саперов при выполнении поставленных задач.

В период учений в светлое и темное время суток будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и средств поддержки пехоты. На заключительном этапе обучения планируется продемонстрировать работу ракетного комплекса HIMARS.

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