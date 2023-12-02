Школы получат материалы для перехода на обучение только на латышском языке

Учебные заведения получат 1 500 комплектов дидактических материалов для детей, 150 комплектов настольных игр для детей, 150 крупноформатных напольных игр для детей, 5 000 словарей латышского языка с картинками и 500 пособий для педагогов "Освоение латышского языка в дошкольном возрасте".

Управления образования получают материалы в ноябре и декабре. Количество материалов для каждого учебного заведения определяется управлением образования с учетом языковой среды и поддержки, необходимой учреждению при переходе к единой школе. Чтобы обеспечить качественное внедрение материалов, Агентство латышского языка организует онлайн-семинары во всех регионах Латвии.

Как сообщили в Агентстве латышского языка, материалы были усовершенствованы и переиздаются по просьбам школ. Первые материалы были получены школами в 2021 году и, как сообщается, были признаны полезными, актуальными и стимулирующими любознательность учеников.