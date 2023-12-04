Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Венера в Скорпионе - это очень плохо, но только без паники

На неделе с 4 по 10 декабря астрологическая ситуация резко изменится в худшую сторону, но эксперты DailyHoro не советуют впадать в панику. Важно просто более внимательно относиться к себе и своим обязанностям, следуя простым рекомендациям.
Венера 4 декабря войдет в знак Скорпиона, из-за чего энергетика резко пойдет на убыль. Это, конечно же, очень плохо, но вероятность того, что все останется на своих местах, будет на высоком уровне у тех, кто умеет правильно расставлять приоритеты. Также важно помнить, что силы людей будут далеко не бесконечными. Утекать сквозь пальцы они могут из-за негативных установок, так что пришло время настраиваться на лучшее, несмотря ни на что.
Овен
Овнам ни в коем случае нельзя делиться своими важными мыслями и желаниями с окружающими. Рассуждая о планах во всеуслышание, Овны могут спровоцировать шквал зависти в свою сторону, а это, в свою очередь, породит много проблем на работе и в целом по жизни, ведь людям при слабой Венере нужно цепляться за любую соломинку в поисках мотивации. Месть и зависть могут стать этой само соломинкой.
Телец
Планеты сделают жизнь Тельцов менее приятной. Точнее, за это можно сказать "спасибо" Венере - планете любви и жизненной энергии. На этой неделе точно не стоит ходить в спортзал или сильно переутомляться физически. В амурных делах могут начаться проблемы, но преимущественно у тех Тельцов, которые находятся в процессе поисков второй половинки. У остальных трудностей будет меньше, так как они смогут попросить поддержки.
Близнецы
Близнецов с высокой вероятностью одолеет некоторое внутреннее беспокойство, но их главный покровитель в лице Меркурия пока силен, поэтому ситуация с Венерой их не затронет в полной мере. Астрологи сообщают, что на неделе с 4 по 10 декабря все, что нужно Близнецам для счастья - это просто двигаться проторенной дорожкой и не изобретать заново колесо, не браться за какие-то новые дела без особой цели.
Рак
У Раков в период с 4 по 10 декабря может развиться так называемое тоннельное зрение, когда не видно ничего вокруг. Иными словами, Раки могут не замечать происходящего вокруг, хотя должны. Дело в том, что какие-то внешние события могут открыть глаза Ракам, стать для них чем-то важным, а также породить в них новую мотивацию. Также астрологи советуют людям данного знака находить баланс между работой и отдыхом. Переутомления будут крайне опасными.
Лев
Большинство Львов прекрасно знает, что под лежачий камень вода не течет, но на этой неделе они могут начать надеяться на чудо слишком часто. Делать этого не стоит. А вот что точно стоит начать делать, так это взаимодействовать с людьми. Самостоятельность - это хорошо, но не сейчас, ведь наступают непростые времена, когда все может валиться из рук и попросту не получаться. Не нужно ставить перед собой невыполнимых задач.
Дева
Девам стоит сфокусироваться на самом процессе достижения целей, а не на целях. Крайне важно получать удовольствие от жизни и не переживать о том, насколько хорошо будет выполнена та или иная задача. Конечно, стремиться к идеалу нужно, и с этим никто не спорит, но выжимать из себя последние соки ради минуты триумфа - не самое лучшее решение этой недели.
Весы
Самое главное для Весов сейчас - не поддаваться искушениям. Это будет очень и очень опасно, поскольку это может спровоцировать возвращение вредных привычек, от которых успешно удалось избавиться в прошлом. Астрологи настоятельно советуют отдыхать без вреда для здоровья и стараться не забывать про свои самые главные обязанности. В любви и в бизнесе проходит время настойчивости и начинается время осторожности.
Скорпион
Умение забывать обиды - самый главный и полезный навык из всех возможных. Для Скорпионов сейчас очень важно не мстить никому и не думать о своих врагах, о каких-то проблемах. Еще плохим качество характера станет упрямство. Оно может разрушить дружбу и любовь, став камнем преткновения для любых отношений - даже самых прочных. Важно научиться идти навстречу близким людям.
Стрелец
Стрельцов на фоне слабой Венера могут чаще посещать сомнения по поводу каких-то привычных дел. Им может показаться, что близятся трудности и проблемы, причем на абсолютно пустом месте. Да, сейчас лучше держаться знакомых берегов, но уходить полностью в защиту и оборону не стоит. Нужно продолжать жить и продолжать наслаждаться любимыми делами.
Козерог
Козероги могут не увидеть картину целиком, а лишь отметить для себя какие-то ее части. Крайне важно не торопиться и научиться смотреть на все как бы со стороны. Если советы окружающих расходятся со здравым смыслом, то их тоже лучше не слушать. В начале декабря люди могут быть менее надежными во всех смыслах, так что настало время раскрыть свой потенциал на максимум.
Водолей
Водолеям астрологи рекомендуют тщательнее продумывать планы. Особенно это касается долгоидущих планов. Как альтернативный выход можно использовать простую и проверенную временем тактику на сложные периоды - решение проблем по мере их поступления. Нужно выбрать для себя самую важную сферу жизни, а затем просто следовать за здравым смыслом и не торопиться.
Рыбы
Рыбам в конфликтах и каких-то очень сложных жизненных ситуациях лучше побыть наблюдателями. Они смогут набраться опыта, разглядев чужие ошибки. В трудные минуты Рыбам поможет их жизнелюбие, вера в себя и умение видеть хорошее в людях. Один из самых полезных жизненных навыков в период с 4 по 10 декабря - делиться своим оптимизмом с другими.
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