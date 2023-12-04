"В случае победы Путина Украину ждет трагедия". Столтенберг призывает НАТО продолжать поддержку Украины

"Надо понимать, что в случае победы президента Путина Украину ждет трагедия. Но и для нас это будет опасно. Поэтому в наших собственных интересах, чтобы Украина выдержала", - сказал Столтенберг.

Говоря о ситуации на фронте, Столтенберг признал, что за последние месяцы существенного продвижения не было.

Правда, это не означает, что украинская армия в ходе контрнаступления никаких успехов не добилась, подчеркнул он.

Из-за недостаточной поддержки Запада ситуация в Украине может ухудшиться, признал генсек НАТО.

"Мы должны быть готовы к плохим новостям. Войны развиваются поэтапно. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - сказал он, подчеркнув, что производство боеприпасов имеет решающее значение.

Столтенберг не ответил на вопрос журналиста о том, как должна поступить в этой ситуации украинская армия.

Он переадресовал принятие этих "сложных оперативных решений" Киеву и военному руководству Украины.

"Я считаю, что одна из проблем, которую мы должны решать, - это фрагментация европейской оборонной промышленности", - сказал Столтенберг.