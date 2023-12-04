Суд над Ушаковым: прокурор не видит оснований для протеста на оправдательный приговор

Прокурор Юрис Лочмелис не нашел оснований для подачи кассационного протеста на решение Рижского окружного суда, который постановил оставить в силе оправдательный приговор первой инстанции по делу депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.
"У суда и прокурора было разное мнение по поводу оценки доказательств. Учитывая, что в компетенцию кассационной инстанции не входит исследование и оценка доказательств по делу, у прокурора не было оснований для подачи кассационного протеста", - сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
Приговор Рижского городского суда, оправдывающий Ушакова, вступил в силу, и теперь политик имеет право требовать от государства возмещения ущерба.
Закон о возмещении ущерба в уголовном процессе и административном производстве предусматривает, что физическое лицо имеет право на возмещение ущерба, если вступил в силу оправдательный приговор, которым лицо признано невиновным и с него сняты все предъявленные ему обвинения. Ущерб, причиненный в уголовном процессе, возмещается из основного государственного бюджета.
В своем последнем слове в Рижском городском суде Ушаков утверждал, что это уголовное дело было нужно только для того, чтобы публично подорвать репутацию политика, выставив его преступником. В декабре прошлого года Рижский городской суд также оправдал Ушакова.
Прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально сконструированных или приспособленных для проведения специальных оперативных мероприятий устройств, оборудования или инструментов.
В ноябре 2021 года Европарпамент снял с Ушакова депутатскую неприкосновенность, при этом Ушаков сохраняет свои полномочия евродепутата.
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