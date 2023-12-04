Суд над Ушаковым: прокурор не видит оснований для протеста на оправдательный приговор

"У суда и прокурора было разное мнение по поводу оценки доказательств. Учитывая, что в компетенцию кассационной инстанции не входит исследование и оценка доказательств по делу, у прокурора не было оснований для подачи кассационного протеста", - сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.

Приговор Рижского городского суда, оправдывающий Ушакова, вступил в силу, и теперь политик имеет право требовать от государства возмещения ущерба.

Закон о возмещении ущерба в уголовном процессе и административном производстве предусматривает, что физическое лицо имеет право на возмещение ущерба, если вступил в силу оправдательный приговор, которым лицо признано невиновным и с него сняты все предъявленные ему обвинения. Ущерб, причиненный в уголовном процессе, возмещается из основного государственного бюджета.

В своем последнем слове в Рижском городском суде Ушаков утверждал, что это уголовное дело было нужно только для того, чтобы публично подорвать репутацию политика, выставив его преступником. В декабре прошлого года Рижский городской суд также оправдал Ушакова.

Прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально сконструированных или приспособленных для проведения специальных оперативных мероприятий устройств, оборудования или инструментов.

В ноябре 2021 года Европарпамент снял с Ушакова депутатскую неприкосновенность, при этом Ушаков сохраняет свои полномочия евродепутата.

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