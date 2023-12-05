- Никогда не слышал таких заявлений со стороны режима. Первый раз слышу от вас.

- А если такое предложение будет? Как вы отнесетесь к такой сделке?

- Я не верю, что режим сделает такое заявление. Лукашенко не освободит всех. Он понимает, что настоящие лидеры, мощные политические фигуры находятся в тюрьмах. И для него освобождение таких лидеров означало бы повышение угрозы его режиму. Но это не означает, что мы не должны добиваться освобождения политических заключенных. Мы считаем, что те инструменты давления, которые могли быть применены - с учетом масштаба репрессий, которые применяет режим - не достигли должного уровня по причине отсутствия достаточной воли у наших партнеров.

Нужно искать новые инструменты давления. Они есть, например, в руках Франции. Возможно, Германия могла бы также стать нашим партнером. Это, например, допуск режимных спортсменов Лукашенко на Олимпийские игры только при условии освобождения политических заключенных. А также допуск на Игры свободных белорусских спортсменов, которые подверглись репрессиям и были вынуждены покинуть Беларусь. Вот реальный инструмент решений. Нужна только политическая воля.

- Выступая в Берлине, вы весьма критически оценили политику санкций в отношении режима Лукашенко. Что именно вас не устраивает?