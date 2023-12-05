Начальник Госполиции об убийстве бизнесмена Любки: картина событий "вполне ясна"

Рукс пояснил, что картина событий "вполне ясна", в данный момент продолжается расследование и собираются доказательства. Он отметил, что сейчас проводятся необходимые экспертизы, однако не смог сказать, как долго может продолжаться расследование.

Рукст также не раскрыл, найдено ли оружие, которым был убит предприниматель.

"Следователь не уполномочил меня раскрывать, что найдено, а что нет", - добавил Рукс.

Уже сообщалось, что 17 ноября примерно в 13:58 Госполиция получила информацию о том, что в Резекне по адресу аллея Атбривошанас, 190A, возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 г. р., который от полученных ранений скончался на месте, после чего стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg.

Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.