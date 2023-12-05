Начальник Госполиции об убийстве бизнесмена Любки: картина событий "вполне ясна"

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma на LTV утром во вторник не раскрыл, найдено ли оружие, которым был убит предприниматель Андрис Любка, сообщает агентство LETA.
Рукс пояснил, что картина событий "вполне ясна", в данный момент продолжается расследование и собираются доказательства. Он отметил, что сейчас проводятся необходимые экспертизы, однако не смог сказать, как долго может продолжаться расследование.
Рукст также не раскрыл, найдено ли оружие, которым был убит предприниматель.
"Следователь не уполномочил меня раскрывать, что найдено, а что нет", - добавил Рукс.
Уже сообщалось, что 17 ноября примерно в 13:58 Госполиция получила информацию о том, что в Резекне по адресу аллея Атбривошанас, 190A, возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 г. р., который от полученных ранений скончался на месте, после чего стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg.
Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края.
По предварительной информации, за несколько минут до убийства между жертвой и подозреваемым произошел конфликт.
Водитель Хаита, мужчина 1991 года рождения, проходит по делу в качестве второго подозреваемого. Полиция просила арестовать и его, однако суд в этом отказал, поэтому ему установлена не связанная с лишением свободы мера пресечения. Однако полиция собирается оспорить решение и все-таки попросить арестовать водителя.
Первоначально уголовный процесс был возбужден по статье 116 Уголовного закона за умышленное убийство другого лица, однако позднее он был переквалифицирован по части 10 статьи 117 Уголовного закона на убийство при отягчающих обстоятельствах в группе.
Андрис Любка был депутатом Лудзенской краевой думы, куда был избран по списку Союза зеленых и крестьян.
Согласно данным Firmas.lv, Любке принадлежит деревообрабатывающее предприятие Lūsēni в Резекне. В прошлом году его оборот составил 18,5 млн евро, прибыль - 7,14 млн евро. Любка также состоял в обществах Mežvidu līnis и Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Латгальское объединение фермеров-производителей".
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