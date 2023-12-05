Фото ⟩ Сегодня в Риге начинает курсировать рождественский трамвай

По латвийской столице начинает курсировать трамвай в праздничном оформлении, сообщает страница Rīgas satiksme в социальной сети Х.
Rītdien pilsētā sāks kursēt Ziemassvētku tramvajs Rīgas kopējā noformējumā! 🎄— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 4, 2023
Lai katram šajā svētku gaidīšanas laikā apkārt mirdz prieks! Skaistu un mierpilnu svētku gaidīšanas laiku! 💫🎄 pic.twitter.com/nbQuMMsfdG
"Пусть в это предпраздничное время всех окружает радость! Красивого и светлого ожидания праздников!" - написала компания.
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