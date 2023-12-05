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Фото ⟩ Сегодня в Риге начинает курсировать рождественский трамвай

rus.tvnet.lv
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Фото: twitter/Rigassatiksme_

По латвийской столице начинает курсировать трамвай в праздничном оформлении, сообщает страница Rīgas satiksme в социальной сети Х. 

"Пусть в это предпраздничное время всех окружает радость! Красивого и светлого ожидания праздников!" - написала компания. 

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