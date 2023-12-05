Видео ⟩ Утром на Вентспилсском шоссе из-за аварии образовалась огромная пробка

Утром во вторник, 5 декабря, на Вентспилсском шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщили порталу TVNET в Sadursme, где обобщают предоставленную очевидцами информацию.
По информации Sadursme, авария произошла на Вентспилсском шоссе у Варкали. Как видно на видео, в ДТП пострадали несколько автомобилей.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать подробную информацию об этом происшествии. Новость будет дополнена.
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