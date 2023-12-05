Видео ⟩ Утром на Вентспилсском шоссе из-за аварии образовалась огромная пробка

По информации Sadursme, авария произошла на Вентспилсском шоссе у Варкали. Как видно на видео, в ДТП пострадали несколько автомобилей.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать подробную информацию об этом происшествии. Новость будет дополнена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!