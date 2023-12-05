В Литве задержан гражданин Латвии, который перевозил нелегальных мигрантов

Вечером в воскресенье один из экипажей литовской пограничной службы, патрулировавший дорогу Мариямполе - Сувалки, ведущую в Польшу, остановил автомобиль Audi Q7.

Внедорожником с латвийскими номерами управлял 33-летний гражданин Латвии, имевший все необходимые документы. В машине находились два пассажира - граждане Ирана 30 и 35 лет, у которых не было документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.

Старший иранец показал пограничникам только документ, удостоверяющий личность латвийского просителя убежища, младший - выданное латвийскими пограничниками решение о регистрации в подразделении службы в указанное время.

Оба мужчины не могут покидать Латвию во время рассмотрения их заявлений.

Вскоре выяснилось, что молодой иностранец уже пытался добраться до одной из западноевропейских стран через Литву и Польшу.

Пограничники не разрешили водителю и его пассажирам продолжить путь.

На допросе водитель признался, что получил бы 1500 евро за перевозку людей из Латвии в Германию.

По факту незаконной перевозки людей через государственную границу начато досудебное расследование.

Наказание за такое преступное деяние - лишение свободы на срок до 8 лет.

В ближайшее время, как это принято в подобных случаях, мигрантов вернут латвийским пограничникам, а водителя поместят под стражу.

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