Полиция Эстонии предупреждает: мошенники очень активны в период массовых заказов подарков

В преддверии Рождества полиция Эстонии предупреждает людей о фейковых смс-сообщениях и электронных письмах, с помощью которых мошенники стараются выманить у людей деньги, сообщает Rus.Postimees.
Вячеслав Миленин, глава отдела тяжких преступлений уголовного бюро Пыхьяской префектуры (Эстония), советует людям быть внимательными при получении текстовых сообщений, а также электронных писем, в которых утверждается, что за пришедшую на имя человека посылку взимается дополнительная плата или что произошла ошибка при доставке.
"Рождество уже не за горами, и мошенники пользуются этим временем, когда люди надеются получить свои заказы до сочельника.
Если вы получили подозрительное сообщение или электронное письмо, покопайтесь в нем поглубже и, если возможно, проверьте полученную информацию через службу поддержки курьерской компании", - сказал Миленин.
Недавно человек получил письмо якобы от Omniva с просьбой доплатить за посылку еще три евро. Он перешел по ссылке в письме, после чего открылся правдоподобно оформленный сайт, где ему нужно было ввести данные своей банковской карты. За несколько мгновений с банковского счета человека было снято 8800 евро.
Что делать, чтобы защититься от мошенников:
- Уточняйте информацию через службу поддержки
- Не нажимайте на ссылки, отправленные в текстовом сообщении или электронном письме
- Не вводите информацию о банковской карте на сомнительных веб-страницах
- Входите в свой банк только через приложение на телефоне или в браузере на компьютере
Ранее RUS TVNET писал о том, что мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и финансовое мошенничество происходит в огромных масштабах. В этом году объем средств, выманенных в четырех крупнейших банках, когда клиенты сами подтверждали платежи, достиг 9,6 миллиона евро. Объем предотвращенных случаев мошенничества составляет 7,9 миллиона евро.
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