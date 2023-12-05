Полиция Эстонии предупреждает: мошенники очень активны в период массовых заказов подарков

Вячеслав Миленин, глава отдела тяжких преступлений уголовного бюро Пыхьяской префектуры (Эстония), советует людям быть внимательными при получении текстовых сообщений, а также электронных писем, в которых утверждается, что за пришедшую на имя человека посылку взимается дополнительная плата или что произошла ошибка при доставке.

"Рождество уже не за горами, и мошенники пользуются этим временем, когда люди надеются получить свои заказы до сочельника.

Если вы получили подозрительное сообщение или электронное письмо, покопайтесь в нем поглубже и, если возможно, проверьте полученную информацию через службу поддержки курьерской компании", - сказал Миленин.

С подозрительными текстовыми сообщениями и электронными письмами стоит быть очень аккуратными. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Недавно человек получил письмо якобы от Omniva с просьбой доплатить за посылку еще три евро. Он перешел по ссылке в письме, после чего открылся правдоподобно оформленный сайт, где ему нужно было ввести данные своей банковской карты. За несколько мгновений с банковского счета человека было снято 8800 евро.

Что делать, чтобы защититься от мошенников: Уточняйте информацию через службу поддержки

Не нажимайте на ссылки, отправленные в текстовом сообщении или электронном письме

Не вводите информацию о банковской карте на сомнительных веб-страницах

Входите в свой банк только через приложение на телефоне или в браузере на компьютере

Ранее RUS TVNET писал о том, что мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и финансовое мошенничество происходит в огромных масштабах. В этом году объем средств, выманенных в четырех крупнейших банках, когда клиенты сами подтверждали платежи, достиг 9,6 миллиона евро. Объем предотвращенных случаев мошенничества составляет 7,9 миллиона евро.

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