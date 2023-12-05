Получив в соцсетях письмо от близкого или друга, мы не можем быть уверены, что профиль не взломан и нам не пишет преступник с целью выманить деньги. Эксперты указывают, что мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и финансовое мошенничество происходит в огромных масштабах. В этом году объем средств, выманенных в четырех крупнейших банках, когда клиенты сами подтверждали платежи, достиг 9,6 миллиона евро. Объем предотвращенных случаев мошенничества составляет 7,9 миллиона евро.

19 ноября, позднее утро после праздничных речей, парада, гостей, празднований. Никуда не надо спешить, поэтому я нежилась в постели с огромной кружкой кофе, читала Rīgas laiks, периодически поглядывая в окно. Звонков и писем не ждала, но тут внезапно дзинь - в мессенджер падает письмо от друга в Facebook - настоящего, реального, а не встреченного один раз на каком-то семинаре или выставке вин и добавленного из любезности. Это солидная дама в возрасте, бухгалтер по профессии, соседка моих родственниц.

Особо не удивляюсь тому, что Зане, которую я в последние годы встречала редко, написала мне в выходной, потому что...