ВСУ: ПВО сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

По словам командующего российский самолет пытался нанести удар по югу Одесской области.

"Рад сообщить, что российский бомбардировщик Су-24М, который пытался запустить ракету и нанести авиаудар по югу Одесской области, уничтожен в районе Змеиного острова", - написал Олещук.

Официальный представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сейчас российский поисково-спасательный самолет Ан-26 "пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов - экипаж бомбардировщика Су-24М", пишет Русская служба BBC.

⚡ ЗНИЩЕНО РОСІЙСЬКИЙ Су-24М



Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем".



Командувач Повітряних ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук pic.twitter.com/UMUg0krvCn — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) December 5, 2023

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