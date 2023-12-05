Видео ⟩ Пожар одной из трущоб Старой Риги: соседи живут в страхе

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил звонок на улицу Марсталю в Риге, где загорелся третий этаж нежилого четырехэтажного дома площадью 70 квадратных метров, а также четвертый этаж и перекрытие площадью 40 кв. Двенадцать человек были эвакуированы из соседних зданий. В два часа ночи пожар был потушен.

Конкретное здание, которое скорее можно было бы назвать трущобой, расположено между историческими и отреставрированными зданиями. Нежилое здание угрожает соседним зданиям и жильцам.

Около одиннадцати часов вечера к дому по улице Марсталю, 26 прибыли экстренные службы, удивив не только гуляющих по улицам туристов, направлявшихся в соседний отель, но и жителей соседнего дома. Мона была одной из них. Она пострадала от огня сильнее всего, так как стены квартиры женщины примыкают к соседнему дому.

Женщина говорит, что переживает, потому что не уверена, что пожар не повторится, учитывая, что в здание может свободно войти любой желающий, кому необходимо переночевать. Пугающе осознавать, что поджог мог быть и преднамеренным. Государственная полиция будет дополнительно анализировать причины пожара.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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