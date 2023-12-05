Украина стала самой милитаризованной страной мира

Украина сменила во главе рейтинга Глобального индекса милитаризации (GMI) Израиль, который лидировал с 2007 года. В первую десятку вошли также Армения, Азербайджан и Россия.
Спустя год после начала полномасштабной российской агрессии Украина стала страной мира с наибольшим уровнем милитаризации. В рейтинге Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2023 год, опубликованном во вторник, 5 декабря, Боннским международным центром конверсии (BICC), Украина заняла первое место, которое до этого многие годы принадлежало Израилю. За год страна, обороняющаяся от российского вторжения, поднялась на 18 позиций.
Neben der #Ukraine und #Israel sind ebenso #Armenien und #Katar unter den Top 10 der Länder mit dem höchsten #Militarisierungsgrad weltweit gelistet. Unsere Analysen im neuen Globalen #Militarisierungsindex:➡️Deutsch: https://t.co/AXUmXoDkRM ➡️Englisch: https://t.co/RXJX562gCg pic.twitter.com/NeM7C8RF3j— bicc (@BICC_Bonn) December 5, 2023
При оценке уровня милитаризации эксперты BICC соотнесли военный аппарат и гражданское общество в 149 странах мира. Среди прочего при этом оценивались - уровень военных расходов, число военнослужащих, количество тяжелых вооружений в соотношении с размером ВВП и другими гражданскими показателями. В индексе GMI учитывались новейшие имеющиеся в распоряжении его составителей данные, большинство из которых относятся к 2022 году. Тем самым, данные о военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС, начавшейся после 7 октября 2023 года, в исследовании не были учтены.
Израиль был самой милитаризованной страной мира последние 15 лет
Израиль, возглавлявший рейтинг с 2007 года, опустился на второе место. За ним следуют в порядке убывания Армения, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Греция, Сингапур, Азербайджан и Россия. По словам автора исследования Маркуса Байера (Markus Bayer), присутствие в первой десятке рейтинга четырех постсоветских стран указывает на высокий потенциал конфликтов и изменяющуюся расстановку сил и альянсов в этом регионе.
Россия за год значительно увеличила военные расходы с 66 до 72 млрд долларов, отмечается в исследовании, При этом указывается и на масштабные потери солдат и вооружений в войне против Украины при сравнительно низком уровне милитаризации.
США заняли 25-ю позицию в рейтинге, Германия - 98-ю. Еще более низкий уровень милитаризации среди стран ЕС был зафиксирован лишь в двух государствах - Люксембурге и Ирландии.
В целом в мире увеличилось количество тяжелых вооружений, но уровень милитаризации в среднем снизился из-за роста населения или ВВП во многих странах. Военные расходы в Западной и Центральной Европе за год возросли на 13 процентов - это самый большой скачок данного показателя после окончания холодной войны, указали исследователи.