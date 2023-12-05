Украина стала самой милитаризованной страной мира

Израиль был самой милитаризованной страной мира последние 15 лет

Израиль, возглавлявший рейтинг с 2007 года, опустился на второе место. За ним следуют в порядке убывания Армения, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Греция, Сингапур, Азербайджан и Россия. По словам автора исследования Маркуса Байера (Markus Bayer), присутствие в первой десятке рейтинга четырех постсоветских стран указывает на высокий потенциал конфликтов и изменяющуюся расстановку сил и альянсов в этом регионе.

Россия за год значительно увеличила военные расходы с 66 до 72 млрд долларов, отмечается в исследовании, При этом указывается и на масштабные потери солдат и вооружений в войне против Украины при сравнительно низком уровне милитаризации.

США заняли 25-ю позицию в рейтинге, Германия - 98-ю. Еще более низкий уровень милитаризации среди стран ЕС был зафиксирован лишь в двух государствах - Люксембурге и Ирландии.

В целом в мире увеличилось количество тяжелых вооружений, но уровень милитаризации в среднем снизился из-за роста населения или ВВП во многих странах. Военные расходы в Западной и Центральной Европе за год возросли на 13 процентов - это самый большой скачок данного показателя после окончания холодной войны, указали исследователи.