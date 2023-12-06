Фото ⟩ Президент с 20 многодетными семьями зажег праздничную елку перед Рижским замком

На рождественском мероприятии, которое состоялось сегодня, 6 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с 20 многодетными семьями из разных краев и городов Латвии, чтобы совместно зажечь праздничную елку на площади перед Рижским замком, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.
На традиционное рождественское мероприятие по предложению краевых самоуправлений были приглашены самые общественно активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, которые после длительного пребывания за границей вернулись в Латвию.
"Вы здесь, потому что как крепкие семьи являетесь примером для своих близких и для всех нас в Латвии. Вы прекрасно показываете, как можно совмещать и работу, и заботу о детях, и общественную активность", - высказал Ринкевич слова благодарности.
В Рижском замке собрались семьи из Айзкраукльского, Алуксненского, Аугшдаугавского, Южнокурземского, Добельского, Гулбенского, Краславского, Кулдигского, Кекавского, Салдусского, Смилтенского, Валкского краев, Балви, Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Олайне и Риги.
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