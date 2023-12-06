Фото ⟩ Президент с 20 многодетными семьями зажег праздничную елку перед Рижским замком

На традиционное рождественское мероприятие по предложению краевых самоуправлений были приглашены самые общественно активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, которые после длительного пребывания за границей вернулись в Латвию.

"Вы здесь, потому что как крепкие семьи являетесь примером для своих близких и для всех нас в Латвии. Вы прекрасно показываете, как можно совмещать и работу, и заботу о детях, и общественную активность", - высказал Ринкевич слова благодарности.