Президент с 20 многодетными семьями зажжет праздничную елку перед Рижским замком

На рождественском мероприятии, которое состоится сегодня, 6 декабря, в 15:00, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с 20 многодетными семьями из разных краев и городов Латвии, чтобы совместно зажечь праздничную елку на площади перед Рижским замком, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.