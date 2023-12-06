Президент с 20 многодетными семьями зажжет праздничную елку перед Рижским замком

На рождественском мероприятии, которое состоится сегодня, 6 декабря, в 15:00, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с 20 многодетными семьями из разных краев и городов Латвии, чтобы совместно зажечь праздничную елку на площади перед Рижским замком, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.
На традиционное рождественское мероприятие по предложению краевых самоуправлений приглашены самые общественно активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, которые после длительного пребывания за границей вернулись в Латвию.
В Рижском замке соберутся семьи из Айзкраукльского, Алуксненского, Аугшдаугавского, Южнокурземского, Добельского, Гулбенского, Краславского, Кулдигского, Кекавского, Салдусского, Смилтенского, Валкского краев, Балви, Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Олайне и Риги.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!