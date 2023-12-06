Мэр Риги стал отцом и получил поздравление от самого себя

"Бывают моменты, когда получить поздравление от себя так же приятно, как и от других", - пишет Кирсис.

Напомним, это второй ребенок 43-летнего Кирсиса. Первенец у него и его жены, врача Элины Кирсе, родился в сентябре прошлого года.

Кирсис также высказался о роли отца в своих социальных сетях: "Никакая работа, положение или достижение не приносят такого удовлетворения, как от наблюдения за тем, как мой сын Кристапс растет, становится сильнее и умнее. После того как он появился на свет, за несколько дней восприятие и ценности жизни полностью изменились - моментально понимаешь, что действительно важно в жизни!".