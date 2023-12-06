Путин прибыл с визитом в ОАЭ. Затем он отправится в Саудовскую Аравию

На показанных российскими телеканалами кадрах видно, что Путина в аэропорту встретил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян.

В повестке дня в ОАЭ, "которые являются главным российскими экономическим партнером в мире" будут торговля и нефть, указал перед визитом Кремль.

Ожидается, что Саудовская Аравии, куда Путин должен прибыть позже в среду, он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин выезжает за границу редко. Он посетил несколько постсоветских стран, а также Иран и Китай.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина, он обвиняется в незаконной депортации украинских детей.

Из-за этого ордера зарубежные маршруты хозяина Кремля сильно ограничены.

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