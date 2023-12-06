Двое детей Абрамовича имеют гражданство Литвы

"В данный момент у нас есть информация о двух лицах", – заявила журналистам директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

"Мы собираем (информацию - ред.), проверяем (подробнее - ред.)", - добавила она.

Между тем министр внутренних дел сообщила о подготовке правовых актов, которые позволят лишать литовского гражданства по причине угрозы национальной безопасности и лиц, получивших паспорт по признаку происхождения.

"Литовский паспорт не может быть прикрытием для обхода санкций", - сказала министр.

Об этом она заявила после появившейся в среду публикации центра журналистских расследований Siena о том, что что дети Абрамовича Анна Абрамович и Аркадий Абрамович имеют литовские паспорта и, возможно, помогают отцу обходить международные санкции.

По ее словам, в данный момент литовские законы не предусматривают возможности лишения гражданства тех, "кому оно было предоставлено по происхождению или на других основаниях".

Билотайте сообщила, что правовые акты, призванные заполнить этот пробел, уже подготовлены, однако она не могла сказать, когда они будут рассмотрены в правительстве и Сейме.

"Они (поправки - BNS) подготовлены, сейчас еще согласовываются и после окончательного согласования должны быть представлены", - сказала министр.

Она также поручила Департаменту миграции выяснить, сколько попавших под санкции лиц или их родственников восстановили гражданство Литвы.

В свою очередь Гудзинскайте сказала, что гражданство двум детям Абрамовича было предоставлено до вторжения России в Украину.

"Оно было получено до начала войны, раньше", – сказала она.

Глава департамента также подчеркнула, что у самого Абрамовича нет литовского гражданства.

Она также сказала, что сейчас по сути можно отказать в восстановлении литовского гражданства только тогда, когда "предоставляется информация, не соответствующая реальности, если выявляется, что лицо совершило преступления".

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