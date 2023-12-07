Премьер-министр Эстонии за три года воспользовалась частным самолетом 28 раз

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ("Партия реформ") за три года воспользовалась частным самолетом 28 раз. Это обошлось в 889 895 евро, около половины из которых возместил Евросоюз, сообщает эстонское общественное издание ERR.EE.
Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих рассказала ERR, что за эти три года Эстонское государство заплатило в общей сложности 467 706 евро, а Евросоюз - 422 189 евро.
"В 15 случаях для поездок на саммиты и заседания Европейского совета использовались чартерные рейсы, и эти расходы в основном несет секретариат Совета ЕС, поскольку время окончания и продолжительность заседаний Европейского совета непредсказуемы. За почти три года чартерные рейсы пришлось использовать в других целях в общей сложности 13 раз, большая часть из которых была связана с внешнеполитическими и чрезвычайными ситуациями в сфере безопасности", - пояснила Ульдрих.
Ульдрих заявила, что с 26 января 2021 года по настоящее время премьер-министр совершила 66 зарубежных визитов.
Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих заявила, что обычно делегация премьер-министра добирается до места назначения самолетом, и предпочтение всегда отдается регулярным рейсам.
"Премьер-министр в основном путешествует экономическим классом", - подчеркнула Ульдрих.
Несколкьо раз премьер-министр ездила на пароме в Финляндию. С началом войны в Украине увеличилось количество международных встреч на высоком уровне.
Дважды приходилось бронировать частный самолет, потому что регулярный рейс был отменен в последнюю минуту, а один раз потому, что все воздушное пространство страны назначения было закрыто для регулярных рейсов, и чартерный рейс был единственным способом добраться до саммита.
"С момента начала полномасштабной войны России в Украине у премьер-министр Эстонии было много общения на самом высоком международном уровне с лидерами других стран и правительств", - пояснила Ульдрих.
По словам Ульдриха, встреч с лидерами сверхдержав и их союзников было больше, чем когда-либо прежде, и характер их организации изменился.
"Например, за последние два года премьер-министр Эстонии встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном пять раз в Париже и один раз в Мюнхене, с канцлером Германии Олафом Шольцем четыре раза и трижды с британскими премьер-министрами", - рассказала Ульдрих.
Цены на авиабилеты значительно выросли после пандемии Covid-19, поэтому стоимость варьировалась из года в год.
Два полета на вертолете в Нарву
Департамент полиции и пограничной охраны дважды - 8 августа и 10 октября 2022 года - обеспечил безопасную и быструю вертолетную перевозку делегации премьер-министра, сообщила Ульдриха.
"Первый раз решение о поездке было принято в кратчайшие сроки, поэтому вертолет был необходим, чтобы сэкономить время и позволить премьер-министру выполнить все остальные обязанности, запланированные на этот день. С другой стороны, 10 октября премьер-министр посетила Нарву на вертолете PPA вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в повестке дня которой было еще несколько встреч в Таллинне", - рассказала Ульдриха.
Она подчеркнула, что вертолет используется только в исключительных случаях и когда обеспечена возможность проведения поисково-спасательных операций.
По словам Ульдриха, Госканцелярия на конкурсной основе отобрала туристические компании, организующие зарубежные поездки. Их используют для приобретения билетов на самолет и при необходимости бронирования чартерных рейсов.
Ранее RUS TVNET сообщал о том, что бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в период с 2021 по 2023 год в среднем на оплачиваемых государством частных рейсах путешествовал с шестью сотрудниками.
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