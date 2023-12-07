Премьер-министр Эстонии за три года воспользовалась частным самолетом 28 раз

"С момента начала полномасштабной войны России в Украине у премьер-министр Эстонии было много общения на самом высоком международном уровне с лидерами других стран и правительств", - пояснила Ульдрих.

По словам Ульдриха, встреч с лидерами сверхдержав и их союзников было больше, чем когда-либо прежде, и характер их организации изменился.

"Например, за последние два года премьер-министр Эстонии встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном пять раз в Париже и один раз в Мюнхене, с канцлером Германии Олафом Шольцем четыре раза и трижды с британскими премьер-министрами", - рассказала Ульдрих.

Цены на авиабилеты значительно выросли после пандемии Covid-19, поэтому стоимость варьировалась из года в год.

Два полета на вертолете в Нарву

Департамент полиции и пограничной охраны дважды - 8 августа и 10 октября 2022 года - обеспечил безопасную и быструю вертолетную перевозку делегации премьер-министра, сообщила Ульдриха.

"Первый раз решение о поездке было принято в кратчайшие сроки, поэтому вертолет был необходим, чтобы сэкономить время и позволить премьер-министру выполнить все остальные обязанности, запланированные на этот день. С другой стороны, 10 октября премьер-министр посетила Нарву на вертолете PPA вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в повестке дня которой было еще несколько встреч в Таллинне", - рассказала Ульдриха.

Она подчеркнула, что вертолет используется только в исключительных случаях и когда обеспечена возможность проведения поисково-спасательных операций.

По словам Ульдриха, Госканцелярия на конкурсной основе отобрала туристические компании, организующие зарубежные поездки. Их используют для приобретения билетов на самолет и при необходимости бронирования чартерных рейсов.

Ранее RUS TVNET сообщал о том, что бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в период с 2021 по 2023 год в среднем на оплачиваемых государством частных рейсах путешествовал с шестью сотрудниками.

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